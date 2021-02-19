العمل تدعو أصحاب القطاع الخاص إلى دفع رواتب العاملين وعدم إنهاء خدماتهم

2021/02/19 | 18:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية، الى الالتزام التام بدفع أجور العاملين لديهم خلال فترة حظر التجوال وفقاً لقانون العمل.وذكرت الوزارة في بيان إن “الوزارة تهيب بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة وأصحاب العمل في القطاع الخاص […]

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