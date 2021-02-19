المالية النيابية تحدد موعد التصويت على الموازنة

2021/02/19 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة المالية، اليوم الجمعة،

موعد التصويت على الموازنة الاتحادية

لعام 2021.

ورجح عضو اللجنة صادق السلطاني، وفقاً

للوكالة الرسمية، أن يكون "الخميس

المقبل موعد التصويت على موازنة 2021 بعد

التوصل

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