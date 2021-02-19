آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض يخضع للعلاج اثر اصابته بكورونا وحالته مستقرة

2021/02/19 | 18:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض، إصابة سماحته بفيروس كورونا....

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