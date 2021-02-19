صحة الرصافة تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/19 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مدير عام صحة الرصافة عبدالغني الساعدي،اليوم الجمعة،عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 245 إصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي، في بيان إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":245 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الاستقلال 16 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 96 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 54 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع البلديات الثاني 24 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع الصدر 55 حالة من خلال الرصد الوبائي82 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية14 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / 532 / 539 / 536 / 555 / 526 / 563 / 541 / 512 / 538 / جميلة .3 حالات في الاعظمية محلة / 320 / 3218 حالات في منطقة البلديات / حي التراث / قرب افران العسل / قرب جامع الامام علي ( ع )4 حالات في حي النصر محلة / 7715 حالات في الكرادة محلة / 901 / 902 .4 حالات في المشتل محلة / 751 / 753 .7 حالات في كل من الكرادة و الاستقلال وحي الجوادين6 حالات في كل من شارع فلسطين و حي تونس5 حالات في حي القاهرة محلة / 307 / 3099 حالات في منطقة الشعب محلة / 351 / حي التجار / حي الرئاسة / 3263 حالات في شارع فلسطين محلة / 503 / 5043 حالات في منطقة الامين محلة / 741 / 742 .4 حالات في منطقة الزعفرانية محلة / 950 / 949وحالتين في كل من الحسينية محلة 222 / و الغدير محلة / 706 و حالتين في المنصور و حالتين في الوزيرية و حالتين في المجمع النفطي السكني و حالتين في المدائن حي الوحدة .وحالة واحدة في كل من منطقة الزوية و الحبيبية محلة 537 و السعدون محلة 103 و حالة واحدة في العلاوي.واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 78907 توفي منهم 1423 للاسف فيما اكتسب الشفاء 74366 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3118".ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس"./انتهى8

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