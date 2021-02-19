لجنة برلمانية تدعو الحكومة لتقديم منحة مالية للعوائل الفقيرة خلال فترة الحظر الصحي

2021/02/19 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، الحكومة الى الإسراع بوضع الحلول الكفيلة بمنحة طوارئ نقدية تُقدم لهذه العوائل الفقيرة والعمال حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، أنها “مع الإجراءات الوقائية الصحية لخلية الازمة ( الحظر الجزئي والشامل ) لتفشي جائحة كورونا المستجد لكنها بنفس الوقت تحرص على إتخاذ الإجراءات المهنية والحقيقية لمحدودي الدخل ( العمال والكسبة ) الذين يكسبون أرزاقهم بشكل يومي، هؤلاء قدّ أنقطعت أرزاقهم بسبب هذا الحظر، وقد يكون سبباً بحدوث فاجعة كبيرة في حال عدم الاكتراث لوضعهم المعاشي وعلينا حماية هذه الشريحة من الجوع أيضاً”.

واضافت انه “على ضوء ذلك تؤكد لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أن على الحكومة الإسراع بوضع الحلول الكفيلة بمنحة طوارئ نقدية تُقدم لهذه العوائل الفقيرة والعمال حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة ، وكما على الحكومة الحفاظ على صحة المواطنيين عليها ايضاً أن تحافظ على قوتهم اليومي والنظر لهذا الموضوع بشكل جاد وسريع”.

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