2021/02/19 | 18:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهالي الموصل يلتزمون بتنفيذ حظر التجوال الشامل (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي الموصل يلتزمون بتنفيذ حظر التجوال الشامل (صور)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي الموصل يلتزمون بتنفيذ حظر التجوال الشامل (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).