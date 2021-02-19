3 طرق لمعرفة مساحة التخزين المتبقية في حساب جوجل

2021/02/19 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في شهر نوفمبر من العام الماضي أعلنت شركة جوجل عن تحديث مهم يتعلق بسياسة السعة التخزينية المجانية في حساب جوجل، حيث ستقوم بإنهاء ميزة النسخ الاحتياطي المجاني غير المحدود في خدمة صور جوجل (Google Photos) خلال هذا العام، وقد بدأت الشركة خلال الأيام الماضية في إرسال رسائل بريد إلكتروني للمستخدمين تؤكد تاريخ الدعم رسميًا.

حيث ذكرت في رسالتها للمستخدمين: “اعتبارًا من 1 يونيو 2021، سيتم احتساب جميع الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التي نُسخت احتياطيًا بجودة عالية في مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت التي تحصل عليها بمجرد إنشاء حساب جوجل أو أي مساحة تخزين إضافية ربما تكون قد اشتريتها، بالطريقة نفسها في خدمات جوجل الأخرى، مثل: جوجل درايف وجيميل”.

وهذا يعني أنه سيكون لديك فرصة حتى الأول من شهر يونيو القادم لإضافة العديد من الصور العالية الجودة كما تريد، لذلك إذا كنت تخطط لتخزين الكثير من الصور القديمة في حسابك، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، ولكن قبل ذلك قد ترغب في معرفة مقدار المساحة المجانية المتاحة في حسابك، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى الترقية إلى احدى الخطط المدفوعة أم لا.

هناك عدة طرق يمكنك من خلال التحقق من المساحة التخزينية المتاحة في حسابك، وتشمل ما يلي:

الطريقة الأولى:

لمعرفة مقدار السعة التخزينية التي تستخدمها بالتفصيل وكيفية تقسيمها بين خدمات جوجل الأخرى، التي تتضمن: جوجل درايف وجيميل و صور جوجل والنسخ الاحتياطي للبيانات الموجودة في جهازك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة التخزين الرئيسية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ستظهر لك في الصفحة الرئيسية خطة التخزين التي تستخدمها حاليًا، ومقدار استهلاكك للسعة المتوفرة لديك.

لمعرفة استهلاك السعة بالتفصيل، اضغط على خيار (عرض التفاصيل) View Details اسفل المخطط التوضيحي.

ستظهر لك صفحة منبثقة توضح لك المساحة التي تستهلكها كل خدمة من خدمات جوجل.

ملاحظة: قد يختلف شكل الصفحة اعتمادًا على نوع حساب جوجل الخاص بك.

الطريقة الثانية:

يمكنك أيضًا معرفة مقدار السعة التخزينية المتبقية لديك بالانتقال إلى صفحة حساب (جوجل درايف) Google Drive الخاصة بك، ثم رؤية إحصائية التخزين التي تظهر في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة الرئيسية.

الطريقة الثالثة:

أنشأت جوجل صفحة تتيح لك معرفة السعة التخزينية المجانية المتبقية في حسابك بناءً على استخدامك الحالي، بالإضافة إلى مقدار استهلاك الخدمات الأخرى للسعة التخزينية المجانية الخاصة بك، ويمكنك الذهاب إلى هذه الصفحة من خلال الضغط على هذا الرابط

ملاحظة: تقول جوجل إنها سترسل تذكيرات عندما تقترب من الحد الأقصى المسموح به، كما إنها تعتزم توفير أداة ستساعدك في العثور على الصور المظلمة أو الباهتة أو غير المرغوب فيها وحذفها.

الآن بعد أن تحققت من مقدار المساحة المتبقية لديك، يمكنك محاولة معرفة ما تريد القيام به بعد ذلك، فإذا اقتربت من الحد الأقصى المسموح به، يمكنك ترقية حسابك من خلال اختيار إحدى خطط الاشتراك الشهرية المدفوعة، أو حتى البحث عن خدمة أخرى لتخزين صورك.

وتذكر: قبل أن تفعل أي شيء آخر، قم بحذف الملفات القديمة أو غير المرغوب فيها أو المكررة الموجودة في حسابك في: (صور جوجل) و (جيميل) و (جوجل درايف)، وستتفاجأ من مقدار المساحة التخزينية التي ستوفرها.

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