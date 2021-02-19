السفارة الاميركية في بغداد تعلق على اعتقال الناشطين بإقليم كوردستان

2021/02/19 | 18:51 - المصدر: NRT عربية

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أكدت السفارة الاميركية في بغداد، الجمعة، انها تتابع الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصحفيين والناشطين في إقليم كوردستان، مشيرة إلى ان المجتمعات الديمقراطية تدعم الصحفيين على نقل الاخبار دون خوف من الإنتقام.

وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر" تابعها موقع NRT عربية اليوم، (19 شباط 2021): "لقد تابعنا عن كثب الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصحفيين والناشطين وما تلى ذلك من محاكمات".

وأضافت: "لقد ناقشت الولايات المتحدة وعلى نحو مستمر مع مسؤولين في حكومة إقليم كوردستان موضوع حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الأسرة الصحفية وستستمر على هذا النهج".

وتابعت: "تحترم المجتمعات الديمقراطية حرية التعبير وتدعم قدرة أعضاء الأسرة الصحفية على نقل الاخبار دون خوف من الإنتقام".

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