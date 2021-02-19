توقعات بالتصويت على موازنة العراق 2021.. الخميس المقبل

2021/02/19 | 18:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رجّحت اللجنة المالية النيابية في العراق، الخميس المقبل، موعدًا للتصويت على موازنة 2021 بعد التوصل الى اتفاق حكومي نهائي بشأن صادرات الاقليم النفطية.وكشف عضو اللجنة المالية النيابية صادق مدلول السلطاني لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم …

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