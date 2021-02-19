2021/02/19 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر مياسنيكوف، ما يشاع عن خطورة القهوة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب.

ويقول في حديث تلفزيوني، “لقد أكدت مرارا، أن القهوة غير ضارة لمن يعاني من مشكلات في القلب.



وهناك دراسات علمية عديدة، تؤكد أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة باعتدال، نادرا ما يصابون بالرجفان الأذيني.



لذلك اشربوا القهوة إذا كانت تعجبكم”.

ويضيف، تناول القهوة باعتدال يعني تناول 2-3 فناجين في اليوم، ولكن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكبد يمكنهم شرب أربعة أكواب، لأن للقهوة تأثير إيجابي وعلاجي للكبد.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن للقهوة تأثير إيجابي في أمراض مثل النقرس وباركنسون وهشاشة العظام، إضافة إلى خصائصها المضادة للسرطان.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب يفنّد وهما شائعا عن القهوة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب يفنّد وهما شائعا عن القهوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).