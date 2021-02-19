الصحة: نصف عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم هي من السلالة الجديدة

2021/02/19 | 19:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، أن نصف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المعلنة اليوم هي من السلالة الجديدة.وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة ناجمة عن الفيروس، مقابل 1802 حالة تعافٍ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة، تصدر جانب الكرخ من بغداد […]

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