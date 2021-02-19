مجلس الخدمة الاتحادي: سنباشر بهيكلة وترشيق مؤسسات الدولة

2021/02/19 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الجمعة، إنه بصدد المباشرة بهيكلة وترشيق مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن نتائج هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على التوظيف والعمل.

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وذكر رئيس المجلس محمود التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (19 شباط 2021)، أن "واحدة من مهام المجلس هي قضية إدارة التوظيف وان هذه المهمة من المهام الأساسية والحاكمة والضاغطة بهذا الظرف لأجل وضع صورة واضحة لاحتياجات المؤسسات الحكومية".

وأكد التميمي "ضرورة تنظيم الهياكل التنظيمية للمؤسسات لمعرفة الأعداد المطلوبة من الملاكات العاملة فيها"، مشيرا إلى أن "هذا القرار صدر من مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020 والذي نص على ترشيق وإعادة النظر بالهياكل الوظيفية".

ولفت الى أن "المجلس بصدد المباشرة الفعلية مع المؤسسات والدوائر لإنجاز ما مطلوب من هذا الإجراء"، مبينا أن "مخرجات هذا الإجراء ستنصب على التوظيف والعمل بهذه المؤسسات".

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