2021/02/19 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرور كركوك توضح ملابسات اضرام مواطن النيران بسيارته المركز الخبري الوطني.

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