ميركل: سنعمل على إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني

2021/02/19 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن بلادها ستعمل على إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أنها تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل بضعة أيام.

وقالت إنها تؤيد "الزخم الجديد في المحادثات مع إيران".

وكانت ميركل أبلغت روحاني، الأربعاء الماضي بأن على إيران أن تبعث رسائل إيجابية لزيادة فرص العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإنهاء المواجهة مع القوى الغربية".

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