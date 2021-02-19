أرقام المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2021/02/19 | 19:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرقام المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز (190) مباراة شهدت تسجيل (352) هدفاً وملاعب العاصمة الأكثر استضافة للمباريات بغداد / عمار عبدول أقيمت خلال منافسات المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2020/2021… 190 مباراة سجل من خلالها 352 هدفاً..وكان السجل التهديفي لكل جولة كالأتي..الجولة الأولى سجل فيها (20) هدف، الجولة

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