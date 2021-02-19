2021/02/19 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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مفوضية الانتخابات: لجنة لفحص البطاقات البايومترية قبل توزيعها

المفوضية تؤكد استعدادها التام لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

المفوضية: مستمرون بطبع البطاقات البايومترية

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