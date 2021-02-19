ميركل: لن ننتصر على الجائحة إلا بعد تطعيم جميع سكان الأرض

2021/02/19 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن البشرية لن تهزم جائحة فيروس كورونا المستجد "إلا في حال تطعيم جميع سكان الأرض" ضد العدوى.

وأضافت أن برنامج "كوفاكس" الخاص بتوزيع اللقاحات "يجب أن يحصل على اللقاحات في أسرع وقت".

يتبع..

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