حبس القيادي في حزب العمال الكردستاني إبراهيم باريم

2021/02/19 | 19:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قرر القضاء التركي، الجمعة، حبس القيادي في حزب العمال الكردستاني “ابراهيم باريم”، الذي أعلنت أنقرة اعتقاله في قضاء سنجار العراقي، بعملية استخبارية. وبحسب وكالة الأنباء التركية، وتابعها “النور نيوز” فقد أحالت السلطات القضائية، (ابراهيم باريم) إلى محكمة “صلح الجزاء” في العاصمة أنقرة، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيق بتهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية”. …

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