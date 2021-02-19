شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص بحوزته 3600 حبة مخدرة

2021/02/19 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني من القبض على متهم بحوزته (3600) حبة مخدرة مختلفة الأنواع ومبلغ قدره أربعة ملايين ومائة الف دينار مع (410 $).كما ضبط بحوزة المتهم أيضا بندقية صيد مع مسدس صوتي ورمانة هجومية وهو الآن بيد رجال الشرطة./انتهى

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