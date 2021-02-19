العمل تدعو الى الالتزام التام بدفع أجور العاملين خلال فترة حظر التجوال

2021/02/19 | 19:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية، الى الالتزام التام بدفع أجور العاملين لديهم خلال فترة حظر التجوال وفقاً لقانون العمل.وذكرت الوزارة في بيان ، إن "الوزارة تهيب بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية بوجوب الالتزام التام بدفع أجور العاملين لديكم تنفيذا لعقود العمل المبرمة بينكم وبين العاملين سواء كانت هذه العقود تحريرية او شفهية وفقا لقانون العمل".وأكدت أن "فترة الحظر، تحتسب خدمة فعلية للعامل مدفوعة الاجر استنادا للماده ٧٥ /خامسا من نفس القانون ويسري ماورد أعلاه على العقود والاجور اليومية للعاملين في الجهات المذكورة".وتابعت "لا يجوز انهاء خدمات العمال او من هم بحكمهم او تسريحهم إلا بعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى الماده ٤٣ من قانون العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين امام محكمة العمل كون توقف العمل خلال فترة حظر التجوال لا دخل للعامل فيه" .وأشار البيان الى حق "العمال كافة في الاتصال على الخط الساخن ( ٠٧٧٢٧٦٤٣٠٠٨) في حال حصول خروقات او اي انتهاك لحقوقكم"./انتهى8

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