2021/02/19 | 19:25 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة التطبيعية: النظام الاساسي 2021 متوافق مع متطلبات فيفا و على الهيئة العامة التصويت والمصادقة عليه في اجتماع 4 نيسان المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 19:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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