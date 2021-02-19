2021/02/19 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: لن نسمح لداعش بالعودة من جديد و ’الناتو’ تبنى مهمة التدريب في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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بايدن: لن نسمح لداعش بالتوسع من جديد وتهديد الولايات المتحدة
بايدن: شركاؤنا الأوروبيون تصدوا لداعش والناتو تبنى مهمة التدريب في العراق
بايدن: أبعث برسالة واضحة للعالم أن الولايات المتحدة عادت والتحالف عبر الأطلسي سيعود
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: لن نسمح لداعش بالعودة من جديد و ’الناتو’ تبنى مهمة التدريب في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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