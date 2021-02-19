2021/02/19 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بايدن: لن نسمح لداعش بالتوسع من جديد وتهديد الولايات المتحدة

بايدن: شركاؤنا الأوروبيون تصدوا لداعش والناتو تبنى مهمة التدريب في العراق

بايدن: أبعث برسالة واضحة للعالم أن الولايات المتحدة عادت والتحالف عبر الأطلسي سيعود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: لن نسمح لداعش بالعودة من جديد و ’الناتو’ تبنى مهمة التدريب في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: لن نسمح لداعش بالعودة من جديد و ’الناتو’ تبنى مهمة التدريب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).