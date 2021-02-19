العِراق: التّشرينيّون والتّقليديّون.. صِراعٌ أم مُصالحة؟

2021/02/19 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.إحسان الشّمري

شَهِد عِراقُ ما بعد 2003، العديد من

دعوات المصالحة بعناوين مختلفة وطنية

وسياسية ومجتمعية، إلا أن تلك

المبادرات، الرسمية أو غير الرسمية، لم

تُحقّق أيّاً من أهدافها التي طرحت

لأج

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