صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 327 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/19 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 327 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 245 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 327 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

245 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 16 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 96 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 54 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الثاني 24 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الصدر 55 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 82 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

14 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / 532 / 539 / 536 / 555 / 526 / 563 / 541 / 512 / 538 / جميلة .

3 حالات في الاعظمية محلة / 320 / 321

8 حالات في منطقة البلديات / حي التراث / قرب افران العسل / قرب جامع الامام علي ( ع )

4 حالات في حي النصر محلة / 771

5 حالات في الكرادة محلة / 901 / 902 .

4 حالات في المشتل محلة / 751 / 753 .

7 حالات في كل من الكرادة و الاستقلال وحي الجوادين

6 حالات في كل من شارع فلسطين و حي تونس

5 حالات في حي القاهرة محلة / 307 / 309

9 حالات في منطقة الشعب محلة / 351 / حي التجار / حي الرئاسة / 326

3 حالات في شارع فلسطين محلة / 503 / 504

3 حالات في منطقة الامين محلة / 741 / 742 .

4 حالات في منطقة الزعفرانية محلة / 950 / 949

وحالتين في كل من الحسينية محلة 222 / و الغدير محلة / 706 و حالتين في المنصور و حالتين في الوزيرية و حالتين في المجمع النفطي السكني و حالتين في المدائن حي الوحدة .

وحالة واحدة في كل من منطقة الزوية و الحبيبية محلة 537 و السعدون محلة 103 و حالة واحدة في العلاوي .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 78907 توفي منهم 1423 للاسف فيما اكتسب الشفاء 74366 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3118”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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