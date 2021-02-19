2021/02/19 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3.5) درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية عصر اليوم الموافق 19/ شباط / 2021 قرب الحدود العراقية الايرانية، من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقوة 3.5 درجات..



النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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