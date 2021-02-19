مبادرة نادية تعلن عن إكمال إعادة تأهيل مدرسة السلام الابتدائية في قرية تل قصب

2021/02/19 | 19:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنگال أعلنت مبادرة نادية يوم الخميس الموافق 18-02-2021، عن إكمال إعادة تأهيل مدرسة السلام الابتدائية في قرية تل قصب جنوب جبل شنگال غرب محافظة نينوى.وقالت المبادرة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن “قمنا بإعادة تأهيل مدرسة السلام الابتدائية في قرية ” تلقصب” بالكامل وجهزناها بساحات اللعب والكهرباء”.فيما …

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