القبض على شخص بحوزته أكثر من 3 آلاف حبة مخدرة في كربلاء

2021/02/19 | 19:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء في بيان اليوم الجمعة، عن ضبط متهم بحوزته أكثر من 3 آلاف حبة مخدرة ورمانه هجومية.

وذكر بيان الشرطة الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية , وبحضور قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني من القبض على متهم بحوزته (3600) ثلاثة آلاف وستمائة حبة مخدرة مختلفة الأنواع , ومبلغ قدره أربعة ملايين ومائة الف دينار عراقي مع (410 $) دولار أمريكي ، كما ضبط بحوزته أيضا بندقية صيد , مع مسدس صوتي , ورمانة هجومية , وهو الآن بيد رجال الشرطة الابطال ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة أو المتاجرة بالحبوب المخدرة.

فيما قدم قائد شرطة كربلاء شكره وتقديره لضباط ومنتسبي قسم شؤون المخدرات لجهودهم الكبيرة بالقبض على المطلوبين والمتهمين والمتاجرين.

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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