محدث.. القيمة السوقية للبيتكوين تتجاوز تريليون دولار لأول مرة

2021/02/19 | 19:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت البيتكوين ارتفاعها قرب 54 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجاوز القيمة السوقية للعملة المشفرة حاجز التريليون دولار للمرة الأولى,

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