أسعار الذهب تتحول للارتفاع مع هبوط الدولار

2021/02/19 | 19:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط عالمياً خلال تداولات اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار الأمريكي، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

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