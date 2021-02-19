علماء يعلنون بشرى سارة بشأن علاج مناعي لسرطان الدماغ

2021/02/19 | 19:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن علماء في معهد دانا فاربر للسرطان، التابع لجامعة هارفارد الأمريكية، بشرى سارة، بشأن فاعلية علاج مناعي لأورام الدماغ الخبيثة.وقال العلماء إنهم توصلوا لهدف جديد محتمل للعلاج المناعي لأورام الدماغ الخبيثة، والتي قاومت حتى الآن علاج السرطان الرائد القائم على تسخير جهاز المناعة في الجسم، بحسب ما نشره موقع “نيروساينس”.وأضاف العلماء، أن […]

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