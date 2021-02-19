النقل تعلن تسجيل هزة أرضية

2021/02/19 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

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ضربت هزة أرضية بقوة (3،5) درجة على مقياس ريختر، الجمعة، قرب الحدود العراقية الايرانية من محافظة ديالى.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (19 شباط 2021)، ان "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية عصر اليوم الموافق 19/ شباط / 2021 قرب الحدود العراقية الايرانية، من محافظة ديالى".

وأوضح البيان، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 4:06:28 عصرا وقد بلغت قوتها (3،5) درجة قرب الحدود العراقية الايرانية حيث تبعد (13) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى" .

وأشار إلى انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".

ودعت الهيئة في ختام البيان "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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