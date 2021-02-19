رواية (ماركس العراقي) ح 24 - عباس علي العلي

2021/02/19 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من الدريهمية لتقاطع الزبير لساحة خالد ومن هناك إلى الدير ثم أخيرا منطقة الشافي التي هي بالأصل جزء من منطقة أهوار مجففة وصلت مقر الفوج الثالث، أول محطة وصولي كانت قلم الفوج الثالث وعند النائب ضابط وارد الشاب البصري الأسمر الجميل جدا في كل شيء حتى في أستقباله وكرمه وطيبته التي عرف بها شعب البصرة، أخذ كتاب النقل وسألني عند منطقة سكني فأخبرته أني من كربلاء فزاد ترحيبه بي، نادى على شاب طويل يظهر من ملا ......





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