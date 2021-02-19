لقاح الفرونوزيس من حيث هو بشارة الفيلسوف - زهير الخويلدي

2021/02/19 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي استهلال:"لا يوجد طريق أقصر من هذا لتحقيق ذلك الشكر اللبق الذي بموجبه يستحق كل من الحكم الأخلاقي في موقف ما ، والاقتناع الذي يكمن فيه ، لقب الحكمة العملية"1 تنظر مداخلتنا في العلاقة التي تقوم بها الحكمة العملية بين الوضع البشري الفردي والقواعد العملية العامة.



بالنسبة لمسألة معرفة لماذا لا نطبق المعيار نفسه ببساطة ودائمًا، وبطريقة أفقية، في كل الحالات المرتبطة بالأفعال الإنسانية.



كما تسعي لل ......





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