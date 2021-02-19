النقل تسجل حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية- الإيرانية

2021/02/19 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي هزة أرضية عصر اليوم قرب الحدود العراقية- الإيرانية من محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تقرير الهيأة أشار إلى أن الهزة سجلت في تمام الساعة 4:06:28 عصراً، وبلغت قوتها (3،5) درجة قرب الحدود العراقية- الإيرانية على بعد (13) كم شمال شرق قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى".

وأضافت أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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