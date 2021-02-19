بريطانيا: إصابات كورونا الجديدة تتقلص بنسبة 3 إلى 6 بالمئة يوميا

2021/02/19 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد يتقلص بنسبة 3% إلى 6% كل يوم، وهو معدل انخفاض أسرع من مثيله في الأسبوع الماضي.

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