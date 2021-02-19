2021/02/19 | 19:53 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحلقة الخامسة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين، عن مذكرات والدها.

وقالت أنه كان يكتب يومياته في السجن، مؤكدة أنها لا تتضمن أسرار رؤساء أو ملوك.

كما أضافت "حاولنا نشرها لأكثر مرة، ويختفي فجأة الجهة أو الشخص".

تناولت في الحلقة الخامسة العلاقة الخاصة التي جمعت بين أسرتها وبين أسرة عزت الدوري، وتحدثت عن مواقف إنسانية كثيرة جمعتهما.

ودافعت ابنة صدام حسين عن الإعدامات التي كانت تحدث وقت حكم والدها وقالت: "أي إنسان يخطئ يحاكم وفق القانون العراقي والقانون العراقي فيه فقرات للإعدام"

كما نفت أي دور لها في دعم أية أعمال عنف في العراق، معتبرة أن وضعها على قائمة من 60 شخصا دعموا الإرهاب في العراق ومذكرة توقيف بحقها جاء ردا على دفاعها على والدها وقالت: "كنت شوكة في إصبعهم".

ورفضت رغد صدام حسين أن تتحدث عن أحفاد صدام حسين وامكانية ممارسة دور سياسي لهم وقالت: "العائلة تعبت كثيرا حتى استقرت وليس لي الحق في كشف خصوصيتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب لم تنشر رغد صدام حسين مذكرات والدها!) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب لم تنشر رغد صدام حسين مذكرات والدها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).