الصحة العراقية: لقاح كورونا في العراق خلال اليومين المقبلين

2021/02/19 | 19:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، ان لقاح كورونا سيصل الى العراق خلال اليومين المقبلين....

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