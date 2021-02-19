اجراءات امنية مشددة لتطبيق الحظر الوقائي في ذي قار

2021/02/19 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

نفذت شرطة محافظة ذي قار اجراءاتها الامنية المشددة لتطبيق الحظر الوقائي في عموم المحافظة حرصا على سلامة الجميع من تفشي الوباء وانتقال العدوى بين المواطنين.

وقالت شرطة المحافظة في بيان، ان "اقسام الشرطة وافواج الطوارئ والسرايا تواصل من انتشار قطعاتها ونصب السيطرات والقطوعات للحد من الحركة تنفيذا لمقررات خلية الازمة".

واكد قائد شرطة ذي قار في وقت سابق "اننا نسعى الى حماية المواطنين من مخاطر الوباء المميت وعلى الجميع التعاون مع القوات الامنية التي تواصل الليل بالنهار حرصا على سلامة الجميع".

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