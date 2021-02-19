النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3،5) درجة قرب الحدود العراقية_ الايرانية

2021/02/19 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية ، الجمعة ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية عصر اليوم الموافق 19/ شباط / 2021 قرب الحدود العراقية الايرانية ، من محافظة ديالى .

وبين تقريرها : ان الهزة سجلت في تمام الساعة 4:06:28 عصرًا وقد بلغت قوتها (3،5) درجة قرب الحدود العراقية الايرانية حيث تبعد (13) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى .ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .

ودعت " الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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