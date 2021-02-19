بايدن: علينا التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

2021/02/19 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن ضرورة تصدي الولايات المتحدة وحلفائها لأنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".وقال الرئيس الامريكي جوزيف بايدن في كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن عبر تقنية الفيديو: لا يمكن السماح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه لشن هجمات في الشرق الأوسط،مؤكد ان :أميركا عائدة والتحالف عبر الأطلسي سيعود وعلينا ألا ننظر وراءنا".واضاف :ان" المنافسة مع الصين ستكون حادة ونرحب بهذا التحدي وعلينا العمل مع أوروبا جنباً إلى جنبأبعث برسالة واضحة للعالم أن الولايات المتحدة عادت والتحالف عبر الأطلسي سيعود وسنتعاون بشكل كبير مع حلفائنا وأصدقائنا وسنواصل دعمنا للحرية والسلام وملتزمون بحلف النيتو".واشار الى ان " أفغانستان لن تكون مكانا للهجوم على شركائنا ونحن عازمون على إنهاء الحرب فيها، ونعمل على تحسين شبكات تحالفاتنا عبر العالم ليكون أكثر أمانا لكل الشعوب، والديمقراطية في العالم تتعرض لهجوم ونحن في خضم نقاشات أساسية حول مستقبل عالمنا".واضاف: ان" الديمقراطية أساسية لمواجهة كل التحديات ومهمتنا هي الدفاع عنها،وتحقيق الانسجام بين أمريكا وأوروبا والصين هو من أهم الجهود التي سنقوم بها،ومواجهة التهور الروسي أصبح أمرا مهما جدا لحماية أمننا جميعا،وعلينا أن نعمل سويا لإصلاح منظمة الصحة العالمية".وتابع ان: الولايات المتحدة عادت اعتبارا من اليوم إلى اتفاق باريس للمناخ، وسنعاود التفاوض بشأن برنامج إيران النووي "./انتهى8

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