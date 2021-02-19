المستشارة الالمانية: خطوة بايدن مهمة نحو احياء الاتفاق النووي

2021/02/19 | 19:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت المستشارة الالمانية ميركل ان خطوة ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن مهمة نحو احياء الاتفاق النووي ويجب التعاون بشكل وثيق بشانه./انتهى

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