بايدن يعلن رسمياً عودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للمناخ

2021/02/19 | 19:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عودة الولايات المتحدة رسمياً على اتفاقية باريس للمناخ بعد انسحاب إدارة ترامب منها.

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