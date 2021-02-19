مفوضية الانتخابات: لجنة لفحص البطاقات البايومترية قبل توزيعها www.qurtasnews.com على اقرأ المزيد

2021/02/19 | 20:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن البطاقات البايومترية تفحص من لجنة مختصة قبل توزيعها ،فيما أعربت عن استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي للوكالة الرسمية إن ” هناك لجنة فنية مختصة بالمطابقة الفنية والعينية والالكترونية للبطاقات قبل توزيعها بين الناخبين”، لافتة الى أن “مفوضية الانتخابات على […]

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