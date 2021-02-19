هيئة الأنواء الجوية تعلن تفاصيل هزة أرضية ضربت الحدود العراقية – السورية

2021/02/19 | 20:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، تفاصيل هزة أرضية بقوة (3،5) درجة قرب الحدود العراقية الايرانية. وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه أن “المراصد سجلت حدوث هزة أرضية عصر اليوم الموافق 19/ شباط / 2021 قرب الحدود العراقية الايرانية، من محافظة ديالى”. وبيّن تقريرها ان “الهزة سجلت …

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