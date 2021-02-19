النادي الباريسي يقدم المغريات لنجمه مبابي من أجل تجديد عقده ويلوح بعقوبة ’رابيو’

2021/02/19 | 20:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لا يزال نادي باريس سان جيرمان يسعى إلى إقناع نجمه المتألق، كيليان مبابي، بالبقاء في صفوفه عبر تقديم المغريات المادية له وبتهديده بفرض "عقوبة رابيو" عليه، وذلك بحسبما ما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

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وينتهي عقد مبابي في يونيو 2022، وحتى الآن لم يجدده مع إدارة سان جيرمان، وسط محاولات من النادي الباريسي لإغراء مبابي بالموافقة على تجديد العقد، والاستمرار في "حديقة الأمراء".

وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة الإسبانية إن ريال مدريد يريد أن يتبع نفس السياسة التي انتهجها في الحصول على حارسه الحالي، البلجكيي تبيو كورتوا، وزميله في المنتخب، إيدن هازارد، وذلك بعد أن اشترى الأول بمبلغ 35 مليون دولار تقريبا، والثاني بنحو 120 مليون دولار مستغلا بقاء عام واحد في عقدهما ورفضهما للتجديد.

وبالمقابل، فإن باريس سان جيرمان قد يهدد نجمه الأسمر بتكرار ما حدث مع زميله السابق، أدريان رابيو، الذي رفض تجديد عقده مع العملاق الفرنسي، فكانت عقوبته أن يبقى بدون لعب لنحو 6 أشهر قبل أن ينتقل بالمجان إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث لم يتألق هناك وفقد الكثير من بريقه وإبداعه.

وفي سياق متصل، قال مدرب الفريق الباريسي، مارويسيو بوكيتينو، إن إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لتقديم كافة متطلبات السعادة لمبابي.

وأوضح خلال مقابلة إذاعية أن "سان جيرمان قادر على توفير كل السبل لجعل مبابي سعيدًا، وأعتقد أن هذا الموضوع سيتضح قريبًا".

وكانت صحيفة "لو باريزيان" قد أفادت أن السعر الذي حددته إدارة باريس لبيع مبابي في حالة عدم الموافقة على تجديد عقده سيصل إلى نحو 240 مليون دولار أميركي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة ناصر الخليفي وضعت قيمة 200 مليون يورو، كسعر لتنازل عن خدمات النجم الشاب.

ويتقاضى مبابي 30 مليون يورو سنويًا، الأمر الذي سيعقد صفقة انتقاله لأي نادي يريد الاستعانة بخدماته في خط الهجوم لعدم القدرة على دفع هكذا مرتب ضخم.

تجدر الإشارة إلى النجم الفرنسي البالغ من العمر، 22 عاما، قد سجل في الموسم الحالي 21 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة، خلال مشاركته في 29 مباراة، بجميع المسابقات المحلية والأوروبية.

"الحرة"

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