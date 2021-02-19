عاجل | رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن: شركاؤنا الأوروبيون تصدوا لداعش والناتو تبنى مهمة التدريب في العراق

2021/02/19 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن: شركاؤنا الأوروبيون تصدوا لداعش والناتو تبنى مهمة التدريب في العراق.

– بايدن: لن نسمح لداعش بالتوسع من جديد وتهديد الولايات المتحدة.

– بايدن: أبعث برسالة واضحة للعالم أن الولايات المتحدة عادت والتحالف عبر الأطلسي سيعود.

– بايدن: سنتعاون بشكل كبير مع حلفائنا وأصدقائنا وسنواصل دعمنا للحرية والسلام وملتزمون بحلف النيتو.

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