القاص الغضبان يفوز بجائزة الطيب الصالح

2021/02/19 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع – شذى السوداني

حصل القاص العراقي ضاري الغضبان مؤخرا على المركز الثاني من جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع عن مجموعته القصصية نادي الحفاة.

ويعد الغضبان احد الرموز الثقافية والابداعية في محافظة ميسان ، وهو مؤلف للعديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وصدرت له مجموعات قصصية ، منها

الحب في زمن الطنطل، وموال الشجن، فيما حصلت مجموعته القصصية نادي الحفاة على المركز الثاني من جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي غير المنشور، وهو مسؤول حاليا عن نادي السرد في الاتحاد العام للادباء والكتاب بمحافظة ميسان.

وتضم مجموعته القصصية الفائزة أربع عشرة قصة تتناول شريحة المهمشين ومعاناتهم الانسانية.

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