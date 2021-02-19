مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 1 / ترجمة عزالدين الحديدي - جوزيف ستالين

2021/02/19 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جوزيف_ستالين (المذكرة التاريخية لعام 1948 الصادرة عن مكتب الإعلام السوفيتي لدى مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي تحت إشراف ج.



ستالين وف.



مولوتوف.) المقدمةفي نهاية شهر كانون الثاني (يناير) ، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية ، بالتعاون مع وزارتي خارجية إنجلترا وفرنسا ، مجموعة من التقارير ومقتطفات مختلفة من مذكرات للموظفين الدبلوماسيين الهتلريين وأعطت هذه المجموعة عنوانًا عجيبا "العلاقات السوفيتية النازية ......





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