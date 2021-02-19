الشيخ جلال الدي الصغير: الاعلام السعودي روج كثيرا للبعثيين

2021/02/19 | 20:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد إمام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير، اليوم الجمعة، ان الاعلام السعودي روج كثيرا للبعثيين وتوج عملية الترويج بلقاء مع ابنة الطاغية صدام حسين.وقال الشيخ الصغير في خطبة الجمعة، وتابعتها “الايام نيوز”، ان “الحشد الشعبي والقوات الامنية كبدا العصابات الارهابية خسائر كبيرة خلال الايام الاخيرة، وان الحشد كان وما زال وسيبقى يقدم كل […]

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