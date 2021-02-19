رغد صدام حسين: هذا سبب مذكرة توقيفي و

2021/02/19 | 20:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رغد صدام حسين في حديثها بالحلقة الخامسة من سلسلة اللقاءات الحصرية، التي تجريها "العربية" أن مذكرة التوقيف الخاصة بها سببها الدفاع عن والدها.

ونفت أي دور لها في دعم أية أعمال عنف في العراق، معتبرة أن وضعها على قائمة من 60 شخصاً دعموا الإرهاب في العراق بسبب دفاعها عن والدها، وقالت: "كنت شوكة في إصبعهم".

كما أضافت "وضعي على قائمة الإنتربول بسبب اتهامات كيدية".

وتحدثت عن عملية سبايكر، وقالت إنهم أولادنا ونحن لم نتربَّ في بيت يقتل من يخطئ، ودافعت عن الإعدامات التي كانت تحدث وقت حكم والدها، وقالت: "أي إنسان يخطئ يُحاكم وفق القانون العراقي، والقانون العراقي فيه فقرات للإعدام".

ورفضت رغد صدام حسين أن تتحدث عن أحفاد والدها، وإمكانية ممارسة دور سياسي لهم، وقالت: "العائلة تعبت كثيراً حتى استقرت وليس لي الحق في كشف خصوصيتهم".

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تبث على قناة العربية والحدث وشاهد vip.

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